Enrique Osses: "La falta de Ciampichetti ante la U pudo haber sido tarjeta roja"

Enrique Osses, presidente de la Comisión de Árbitros, conversó con Los Tenores respecto a los cobros en la décima fecha del Clausura. El exjuez internacional justificó la expulsión de Gonzalo Espinoza y se refirió a una tarjeta roja no mostrada en el partido entre Antofagasta y la U.



Sobre los reclamos de los jugadores de la U, Osses señaló: "Estas cosas siempre pasan a partir de la décima fecha. Pero más allá de eso, las declaraciones de (Johnny) Herrera fueron cuando termino el partido. Espero que haya podido ver las imágenes y que vea que en algunas acertamos y en otras cometemos errores".



Azul Azul apelará por la roja de Espinoza, algo que para el exárbitro no tiene discusión alguna. "Yo creo que Gonzalo no tiene ninguna defensa en su expulsión. No tengo claridad de cuántas fechas se le podrá aplicar, pero fue una expulsión bien concebida", argumentó.



Además, justificó la labor referil del fútbol chileno. "Nosotros debemos juzgar un poco la acción y en esa acción ver un determinado condimento; dónde le pega, con qué intencionalidad, y esos son los argumentos que nosotros valoramos a la hora de tomar una decisión", agregó.



Por último, reconoció que conversó con la comisión una polémica falta en el partido entre Antofagasta y la U. "Me parece que lo conversamos con la comisión y con el arbitro, la jugada de Flavio Ciampichetti pudo haber sido perfectamente tarjeta roja", cerró.