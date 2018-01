Enigmática imagen de Mayweather avizora revancha con McGregor en artes marciales mixtas

Revuelo generó Floyd Mayweather en sus redes sociales tras publicar un video al interior de un octágono, ring característico de las artes marciales mixtas (MMA, por sus siglas en inglés).

La imagen es un guiño importante ante una eventual revancha contra Conor McGregor, pero esta vez en su especialidad.

El video del boxeador norteamericano causó la reacción de Dana White, presidente de la UFC, y del propio luchador irlandés, quien publicó una foto con su hijo y comentó "Fuck the Mayweathers".

Recordemos que Mayweather venció por KOT en el octavo round a McGregor en agosto pasado, pero bajo las reglas del boxeo.

Hahahaha very good. Keep up the good work my son.

Yours sincerely,

Senior. https://t.co/Qk3U69isTS