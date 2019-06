Endler cuestionó a Letelier por no colocar jugadoras más experimentadas

La Selección Chilena Femenina quedó fuera del Mundial de Francia, tras ganar por 2-0 a Tailandia, pero por diferencia de gol no les alcanzó, porque la Roja necesitaba vencer por diferencia de tres.

La capitana de la Selección, Christiane Endler comentó la eliminación. "Queríamos hacer los tres goles, estuvimos a punto, tuvimos varios palos, el penal errado, estuvimos ahí. Lamentablemente no se pudo, pero contenta por la entrega del equipo, lo dieron todo hasta el final, hasta el último minuto y nos vamos con eso".

Las jugadoras abandonaron el terreno llorando, sobre todo porque a los 85 minutos estuvo la posibilidad de convertir el tercero con un penal que erró Francisca Lara. La guardameta de la Roja le entregó el apoyo a la jugadora del Sevilla. "Tiene que estar tranquila con todo lo que hizo, sin duda es la que más corre y la que más mete".

Además, Endler criticó las decisiones del entrenador José Letelier por no apostar por jugadoras más experimentadas. "En el segundo tiempo, esperaba que le diera alguna oportunidad a otras jugadoras con mucha experiencia que están acá y que se sacaron la cresta por estar en Francia y no les dieron la oportunidad. No solo Cote Rojas, Fernanda Pinilla, Daniela Pardo, llevan mucho tiempo jugando. Tenemos jugadoras jóvenes con mucho potencial, pero la experiencia también juega".

La arquera del PSG comentó su actuación en la cita planetaria, donde fue destacada en los partidos contra Suecia y Estados Unidos. "Sí, estoy satisfecha, pero siempre uno quiere más, quizás pude evitar uno de los goles y hubiésemos clasificado pero así es el destino. Sé que trabajé duro para estar acá y estoy contenta por haber cumplido con mis objetivos personales", finalizó.