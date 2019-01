Encuentran restos que podrían pertenecer al avión donde viajaba Emiliano Sala

Los equipos de búsqueda de Guernsey encontraron posibles restos del avión donde viajaba el futbolista Emiliano Sala.

La subdivisión de investigación de accidentes aéreos confirmó a Sky News que se trata de dos cojines de asiento que aparecieron en una playa cerca de Surtainville, en la península de Cotentin.

"Hemos llegado a la conclusión de que es probable que los cojines sean del avión perdido", manifestaron.

El futbolista argentino viajaba de Nantes a Cardiff en un Paper Malibú que desapareció en el Canal de la Mancha el pasado 21 de enero. En la aeronave sólo iban el jugador y el piloto.

