En marzo se decidirá si Qatar 2022 se juega con 48 selecciones

Gianni Infantino, este domingo, reveló que en el próximo consejo de la FIFA se tomará la decisión sobre cuántas selecciones jugarán en Qatar 2022.

"Ya se ha decidido que el futuro del Mundial es con 48, todos creemos que es una buena idea. Sobre Qatar, no es sencillo porque el Mundial se disputará en 28 días en lugar de los 31 de un Mundial normal. Si es factible y hay suficientes infraestructuras, estadios, tomaremos una decisión en el mes de marzo", dijo el presidente del organismo.

Respecto a jugar duelos fuera del país asiático, el directivo sentenció que "por qué no, si es factible. Estamos hablando con Qatar sobre este punto, podríamos imaginar que algunos partidos se jueguen en países limítrofes. Por qué no soñar, no es imposible".