En Italia aseguran que Wanda Nara engañó a Mauro Icardi con un compañero del Inter

Dentro de la cancha, Mauro Icardi es uno de los grandes delanteros que tiene el fútbol mundial. Sin embargo, los conflictos fuera de ella han manchado su carrera.

Corona Magazine, una revista italiana, reveló un nuevo escándalo entre el argentino y su mujer, Wanda Nara.

Según la publicación, su también representante le habría sido infiel con Marcelo Brozovic, uno de sus compañeros en el Inter de Milán.

Esto habría provocado el quiebre definitivo entre Icardi y el club, porque en más de una ocasión trató del golpear al croata, siendo frenado por Iván Perisic.

Hace unas horas, además, el ex Sampdoria tuvo un fuerte entrevero con su hermana en Twitter, una de las voces más disidentes de Nara.

Como esto no va a pasar, preocupate en ocupar tu tiempo qué desperdicias en tw con pavadas en TRABAJAR!!! Ya que tus intenciones no van a conseguir ningún beneficio. Acordate de ver a tus otros 6 hermanos tambien, ya que nunca pediste por ellos en tw. Chauu!!

No me hace falta pedir por ellos porque a cualquiera de los que le hable me responden al telefono😉. NO TIENEN UNA VÍBORA ATRÁS que les hace macumbas,y se ve que hace magia también para que se parezcan a ella. Dejá de ser tan tonto y abrí los ojos! Volvé a ser el de antes🤦🏻‍♀️