En Europa aseguran que Arsenal contratará a Aubameyang por más de 60 millones de euros

Tras la partida de Alexis Sánchez del Arsenal, en el cuadro "Gunner" están contra el tiempo para contratar a una obsesión de Arsene Wenger, el extremo del Borussia Dortmund Pierre-Emerick Aubameyang, quien sería el próximo fichaje del exequipo del tocopillano.

Así lo consignan este domingo varios medios europeos, quienes aseguran que el delantero está muy cerca de cerrar su fichaje con el elenco de Londres.

"Arsenal está cerca de acordar una tarifa de alrededor de 60 millones de euros con @BVB para Pierre-Emerick Aubameyang", consigna Sky Sports.

Por su parte, L' Equipe sostiene: "Se ha alcanzado un acuerdo de principio para la transferencia de Pierre-Émerick Aubameyang al Arsenal, con una compensación de más de 60 millones de euros".

De concretarse la operación, el gabonés sería el futbolista mejor pagado en la historia de los "Gunners".

BREAKING: Sky sources: @Arsenal close to agreeing fee of around £60m with @BVB for Pierre-Emerick Aubameyang. #SSN pic.twitter.com/Bxxy0Imurx