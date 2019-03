En el 'Ciclo Kudelka' la concesionaria Azul Azul perdió unos 11 millones de dólares

La renuncia del entrenador argentino Frank Darío Kudelka a la banca de Universidad de Chile fue en medio de un rendimiento de 27,78% en el inicio de la temporada 2019, pero también en una sostenida pérdida financiera para la concesionaria Azul Azul.

Entre el 23 de mayo de 2018 y el 13 de marzo de 2019 la SADP registró pérdidas económicas en el valor bursátil de la Bolsa de Comercio de Santiago. Sus acciones marcaron un -7,89% lo que implica un retroceso de US$ 7,16 millones.

La empresa que controla Carlos Heller también sufrió un revés al inicio de la campaña, porque la eliminación ante Melgar en la segunda fase clasificatoria a la Copa Libertadores 2019 implicó que dejara de obtener unos $4 millones de dólares.

Informa La Tercera que a pesar de las negativas cifras de Azul Azul SADP con Kudelka, su "market cap se ubicó en US$ 47 millones, por encima, no obstante, de los US$ 39 millones de Blanco y Negro, y los US$ 17 millones de Cruzados".