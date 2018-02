En Argentina se lanzan contra el "Chino" Ríos tras "denigrar" a periodistas chilenos

Ácidas críticas le llegaron a Marcelo Ríos tras los exabruptos que le lanzó a la prensa nacional tras el entrenamiento de este miércoles del equipo chileno de Copa Davis.

En ex tenista no encontró nada mejor que decirle a los periodistas que "como dice mi amigo personal Diego Maradona que la chupen todos ustedes, porque yo no hablo con ningún periodista... Síganla chupando", causando sorpresa entre todos los presentes.

Tras ello, le llovieron los comentarios en contra tanto en Chile como en Argentina, donde no tuvieron reparos con el ex número uno del mundo.

El portal Infobae titula que: "El desagradable exabrupto contra la prensa que lanzó el ex tenista chileno Marcelo Ríos".

En esa misma línea, agrega que "la práctica del equipo de Copa Davis chileno tuvo un episodio inusual cuando el Marcelo "El Chino" Ríos convocó a una rueda de prensa para denigrar a los periodistas que allí se encontraban".

Por su parte, Clarín sostiene que "un ex número uno del mundo citó a Diego Maradona para insultar a los periodistas. El chileno Marcelo Ríos utilizó una famosa frase del Diez en una conferencia de prensa".

"El chileno Marcelo Ríos dejó huella en el tenis por dos cosas. La primera, por haber sido número uno del mundo en la era previa a Roger Federer y compañía. La segunda, por su fuerte carácter y los reiterados conflictos", añade el medio.