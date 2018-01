En Alemania aseguran que Arturo Vidal será jugador del Chelsea

Alexis Sánchez no es el único chileno que puede cambiar de equipo en Europa. Arturo Vidal, según dicen en Alemania, dejará el Bayern Munich.

Manuel Veth, periodista que sigue la Bundesliga, indicó que el volante nacional será refuerzo del Chelsea la próxima temporada.

Todo esto surge por la llegada de Leon Goretzka, quien pasará a ser jugador de los bávaros a partir de junio.

El seleccionado alemán, uno de los mejores volantes de la actualidad, reemplazará al chileno el elenco de Jupp Heynckes.

Los londinenses, que hace rato están siguiendo al "Rey", son dirigidos por Antonio Conte, exentrenador de la Juventus y donde coincidió con el formado en Colo Colo.

#Goretzka to Bayern would also explain Arturo Vidal's link to #Chelsea. From what I understand it is likely the Chilean will be re-united with Conte next summer if/when the Goretzka deal goes through.