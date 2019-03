Empresas de tv cable argentinas critican a Facebook por exclusividad en la Copa Libertadores

Desde Argentina salieron al paso de las transmisiones de la Copa Libertadores a través de Facebook Watch los días jueves. Los operadores de cable trasandinos criticaron el acuerdo entre la Conmebol y la red social que va hasta 2022. El vicepresidente de la Red Intercables de Argentina, Lucio Gamaleri, aseguró que se priva a más del 70% de los argentinos de los partidos y que sería una violación de la libre competencia.

En un comunicado las empresas exponen que "es la primera vez que se constituye un acuerdo excluyente de otros difusores. Nunca en la historia la Conmebol había cercenado tanto el derecho de acceso, y mucho menos a manos de una multinacional prácticamente monopólica en muchos aspectos" y recalca que ver los partidos en Facebook "implica un cambio cultural abrupto".

Gamaleri manifiesta que "el desarrollo de nuestra infraestructura contribuye a generar junto a todas las empresas del cono sur, más de 150.000 puestos de trabajo. Son las autopistas de la economía digital, el acceso a la información y a la educación igualitaria más allá de dónde se viva. En contrapartida, las redes sociales no agrupan más de 30.000 puestos de trabajo, no generan infraestructura, no invierten en los países".