Pablo Guede sigue en la búsqueda de expupilos para sumar como refuerzos al Al-Ahli y este miércoles se aseguró la contratación de Paulo Díaz.



Otro que se sumará al exdefensa de San Lorenzo será Emiliano Vecchio. El "Gordo" fue liberado por el Santos de Brasil para realizarse los exámenes médicos y fichar en Arabia.



El volante, de 29 años, llegará al cuadro árabe a préstamo por un año con opción de compra.

Emiliano Vecchio foi liberado para viajar e irá fazer exames para assinar contrato com o Shabab Al Ahli, de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. O acordo é um contrato de empréstimo por um ano, com opção de compra no término do período.