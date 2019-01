Emiliano Sala tras subir a avioneta que desapareció: 'Parece que se está por caer a pedazos'

El fútbol mundial esta alerta a lo que sucede con el argentino Emiliano Sala, luego que la avioneta en que viajaba a Cardiff desde Nantes, desapareciera la noche de este lunes sobre el Canal de la Mancha.

Pese a que las búsquedas han sido intensas, los rescatistas no logran encontrarla y se cree que no habría sobrevivientes.

Pero tras el accidente, se conoció un dramático audio que mandó Sala -quien fue recientemente transferido al fútbol inglés en 17 millones de euros- por medio de un mensaje de voz de Whatsapp, donde relata lo mal que lo estaba pasando arriba de la aeronave.

"Estoy acá arriba del avión que parece que se está por caer a pedazos y me estoy yendo para Cardiff. (...) Si en una hora y media no tienen novedades mías, no sé si van a mandar a alguien a buscarme porque no me van a encontrar pero... ya saben. ¡Papá! Qué miedo que tengo...", fueron las palabras del futbolista de 28 años.