Emerson Pereira y el duelo con Corinthians: "Creo que Colo Colo va a seguir en la Copa"

Emerson Pereira visitó este miércoles al plantel de Colo Colo en el hotel de concentración en Sao Paulo a horas del trascendental duelo copero ante Corinthians.



El exvolante conversó con ADN Deportes y se la jugó por el pase del Cacique a los cuartos de final de la Copa Libertadores.



"Yo creo que Colo Colo pasa. Si juega como jugó en Santiago, yo creo que va a seguir", dijo el brasileño a Los Tenores.



Al ser consultado por los rumores que lo vinculaban a un cargo en el club, Emerson aclaró que no hubo nada concreto, aunque no ocultó sus ganas de retornar a Macul como entrenador.



"Fue un rumor. Ojalá se diera la posibilidad. Yo feliz estaría trabajando en Colo Colo, pero por ahora no hay nada", detalló.



Por último, aconsejó al equipo de Héctor Tapia de cara al encuentro en el Arena Corinthians. "Colo Colo no puede esperar, tiene que salir a jugar como en la ida. Los primeros 20 minutos serán importantes, ahí hay que cortar el juego y tener la pelota para intentar hacer un gol y terminar de una vez", concluyó.