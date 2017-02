Eliseo Salazar: "En Chile no me han dado ni una medallita de Lo Vásquez"

Eliseo Salazar afirmó en una entrevista con El Mercurio que "me considero fácilmente dentro de los 10 mejores deportistas de la historia de Chile, y nunca recibí un peso".

Según el piloto habría una falta de reconocimiento en Chile a su extensa carrera deportiva, afirmando que "no me han valorado a un nivel oficial. Ahora no pretendo que me regalen lucas, pero en Inglaterra los pilotos llegan a ser caballeros, y en Chile no me han dado ni una medallita de Lo Vásquez".

Eliseo Salazar tras votar por Trump: "Me veré favorecido por el fin del Obamacare"

Salazar reafirmó en la entrevista su apoyo al presidente estadounidense Donald Trump, señalando que "Hillary representaba mucho de lo que estamos tratando de erradicar en Chile, la corrupción política".

Bajo esa faceta política como votante norteamericano, Salazar también criticó el comportamiento de las estrellas de Hollywood que se oponen a Trump: "No me interesa la opinión de Meryl Streep. Para mí ella es una actriz, y me parece un complejo de superioridad que me digan qué hacer. Y es una falta de respeto lo que hacen los medios con Trump. Es lo que me pasa a mí también, he sido el único de la Fórmula 1 en Chile y espero respeto".