Eleider Ramírez le da a Colombia un nuevo título mundial con fulminante KO

El invicto Eleider Álvarez remontó una espectacular pelea ante la leyenda rusa, Sergey Kovalev, y se coronó campeón mundial semipesado de la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

El colombiano hizo vibrar al público presente en el Hard Rock Casino de Atlantic City. Tras ir perdiendo en los primeros rounds, logró enviar a la lona en tres ocasiones al Krusher hasta noquearlo de manera fulminante en el séptimo asalto.

De este modo, Storm también echó por tierra los planes de Main Event de hacer una pelea unificatoria entre Kovalev y Dmitry Bivol, quien en el combate preliminar derrotó al africano Isaac Chilemba por decisión unánime.

Eleider Álvarez es sin duda uno de los mejores boxeadores del circuito de los semipesados a sus 34 años. Radicado en Canadá, tiene un récord limpio de derrotas y 24 victorias, 12 de ellas por KO.

En su carrera ha derrotado a púgiles de renombre como el haitiano Jean Pascal, el rumano Lucian Bute, al propio Chilemba, el sudafricano Ryno Liebenberg y ahora al ruso Sergey Kovalev, en su primera opción por un título mundial.

Final Punch Stats for #KovalevAlvarez: Kovalev had the edge in total punches and was winning on all three cards before Alvarez dropped him in the 7th round en route to the stoppage win #boxing pic.twitter.com/xSIJoSqHQW