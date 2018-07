El West Ham United de Pellegrini suma a Jack Wilshere como refuerzo

El West Ham United suma y sigue en materia de refuerzos y este lunes confirmó el fichaje de Jack Wilsherere.



El formado en el Arsenal era la gran promesa del fútbol inglés en sus inicios y jugó en todas las selecciones menores de Inglaterra hasta dar el paso a la adulta en 2010, lo que le valió posteriormente ser convocado al Mundial de Brasil 2014.



No obstante, el volante ofensivo fue quedando relegado en los "Gunners" y dejó el club tras nueve temporadas para partir al Bolton y posteriormente al Bournemouth.



"Se siente bien, se siente especial. Mucha gente sabe que he tenido un vínculo especial con este club que está creciendo", dijo Wilshere en su arribo.



El jugador, de 26 años, viajará en las próximas horas a Suiza para sumarse a la pretemporada comandada por Manuel Pellegrini.

West Ham United are delighted to confirm the signing of Jack Wilshere on a three-year contract!https://t.co/ypuibbsrUM