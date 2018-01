El "triple fantasma" de Manu Ginóbili que desorientó a los árbitros de la NBA

Los Spurs de San Antonio consiguieron una nueva victoria ante los New York Knicks por 91-100, se consolidaron como el tercer mejor equipo de la conferencia oeste y, de paso, le otorgaron un nuevo récord a Gregg Popovich.

El coach del cuadro de Texas alcanzó 1.176 victorias en la liga, superando en el ránking histórico al veterano George Karl -actualmente en Sacramento Kings- y convirtiéndose en el quinto entrenador con más triunfos en la NBA.

La victoria conducida por un recuperado Kawhi Leonard y LaMarcus Aldridge -entre ambos marcaron 54 puntos-, tuvo un tercer protagonista: Manu Ginóbili.

El argentino, que se matriculó con 12 puntos, 4 rebotes, 2 asistencias y 1 robo, marcó un "triple fantasma" que desconcertó a los árbitros.

"You see the follow-through?" 😂

- @manuginobili on his ̶l̶o̶b̶ ̶ three. #NBAVOTE pic.twitter.com/ZlBGAPsd1r