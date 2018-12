El tremendo punto de Garin que fue elegido el octavo más espectacular de los Challengers

Sin duda que fue un gran 2018 para Christian Garin. El tenista chileno además de meterse entre los cien mejores, logró quedar en el octavo puesto de los puntos más espectaculares en Challengers de 2018.

La jugada destacada de la segunda raqueta criolla, ocurrió en marzo pasado ante el francés Mathias Bourgue durante el Challenger de Santiago.

El tenista nacional disputaba el tercer set cuando, tras una devolución de su rival emprendió una carrera veloz para llegar a la pelota y logró quedarse con el espectacular punto después de tirarse al suelo.

Which shots left us speechless in 2018? The Top 🔟 moments of magic have arrived...



📽️ full countdown: https://t.co/yU4xC9smgK pic.twitter.com/LkhxwKQmUh