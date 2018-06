El golazo de Adnan Januzaj en el cotejo de Bélgica frente a Inglaterra contó con una curiosa incidencia, puesto que en el festejo del tanto, un compañero se dio un tremendo pelotazo.



Fue Michy Batshuayi quien tuvo el infortunio de golpear el balón para celebrar, pero este pegó en el palo, provocando un rebote que le dio en pleno rostro al delantero belga.

Batshuayi kicking the ball onto the post and hitting him is the highlight of this game. 😂😂pic.twitter.com/RylicG1PAv