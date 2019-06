El sueño y desafío de 'Kike' Acuña: 'Voy a dirigir a Universidad Católica'

Hace algunos días, Jorge "Kike" Acuña tuvo palabras para el conflicto que remecía por esos días a la Selección Chilena, esto en relación a la baja definitiva de Claudio Bravo de la Roja para disputar la Copa América 2019.

Pasados los días, el volante volvió a conceder una entrevista, esta vez al diario The Clinic, donde habló de todo, analizando varios pasajes de su carrera futbolística y vida personal: "estuve en la U el 2007 y me junté con Mauro Pinilla, mi compadrito, y ahí salimos harto. Mauro venía de vuelta de Europa. Ahí empecé a salir hasta que me casé con la Carlita Jara", reveló sobre el cartel de "carretero" que tuvo siempre.

Respecto a sus amorios y relación con la farándula, Acuña confesó que: "estuve con mucha mujer linda, a veces estuve con cuatro… compartiendo en una mesa. Nidyan Fabregat es muy linda, por ejemplo, pero hay nombres que no puedo decir, que no los sabe nadie. Hay una que es espectacular, pero no puedo decirlo", dijo.

Sobre su retiro definitivo del fútbol profesional, el exvolante de la UC comentó que: "(Robin Van Persie) muy buen amigo mío. Ahora haré mi despedida del fútbol y espero que pueda estar. Lo estoy gestionando, me gustaría hacerlo en San Carlos de Apoquindo, voy a ir a conversar y quiero que esté el Pipo Gorosito, el Beto Acosta… ese weon era pesado, cabrón el Pipo. Mario Lepe también, pesadito", reveló.

Al finalizar, dio luces respecto a su futuro: "ahora estoy en el segundo año, en unas semanas terminamos el primer semestre y de ahí mi idea es terminar a fin de año como monitor y pedir un permiso especial a la ANFP para ser ayudante técnico. Mientras estoy en eso terminar mi tercer año para recibirme como técnico profesional".

"Voy a dirigir a Universidad Católica. Acuérdate de mí", cerró.