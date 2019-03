El sorpresivo mensaje de Gabriel Arias a Claudio Bravo previo a la Copa América

Gabriel Arias vive el mejor momento de su carrera en Racing club, donde es titular y ha sido clave en el rendimiento del equipo que hoy lo tiene como líder de la Superliga de Argentina. Por lo anterior el golero es fijo en la Roja de Reinaldo Rueda y ya palpita lo que será su inclusión en el torneo continental, donde podría pelear el puesto con Claudio Bravo.

En conversación con Radio Futuro, el golero del cuadro de Avellaneda habló de su relación con Bravo, a quien le dedicó algunas palabras.

"No tengo el gusto de conocer a Claudio, pero sería lindo entablar una relación con él, porque es uno de los mejores arqueros del mundo", lanzó tajántemente Arias.

En esa línea, añadió que "sería lindo ser el titular, me gustaría. Pero también está Claudio (Bravo), y todavía falta bastante. Primero tengo que estar en la nómina".

Sobre si se imaginaba ser parte importante de la selección chilena, el meta indicó: "Cuando me dieron las opciones de ir a un club grande en Colombia o La Calera, yo decidí lo último, porque lo que realmente quería era una posibilidad en la selección. Se dio mucho más rápido de lo que esperaba".

Consultado sobre su posible incorporación a la selección de Argentina, lanzó que "lo de la AFA fueron solo rumores, pero las cosas las tengo bien claras. Hay mucha gente que confío en mí en Chile, desde el cuerpo técnico hasta mis compañeros, y yo no les podía dar la espalda, solo por un llamado de acá. No podía darle la espalda a los que me apoyaron".

Finalmente, el golero tuvo palabras sobre una posible nominación de Marcelo Díaz. "Él está tranquilo, haciendo las cosas muy bien y después será el técnico quien verá si lo llama o no".