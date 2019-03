El sentido mensaje de Marcelo Díaz tras quedar nuevamente fuera de la nómina de la Roja

Un potente desahogo tuvo Marcelo Díaz en su cuenta oficial de Instagram, tras quedar nuevamente fuera de la citación en la selección chilena.

"En mi vida he cometido muchos errores, me he caído muchas veces y me he vuelto a poner de pie con más fuerza, prefiero equivocarme nuevamente que dejar de intentarlo, no le tengo miedo al fracaso ni a la muerte, la vida es larga y muy dura como para dejarse vencer, seguramente habrán muchos obstáculos en el camino pero nada puede detener a una mente poderosa, tengo absolutamente claro que todo da vuelta, que puede llover y nevar pero que siempre sale el sol, he decidido seguir con la frente en alto mirando hacia el horizonte con el fin de "intentar" ser un ejemplo dentro de mi imperfección. "Caer está permitido, levantarse es una obligación", fue el sentido mensaje del mediocampista en la red social.

El volante de Racing es uno de los jugadores clave en el cuadro argentino que, tras el receso por fecha FIFA, podría coronarse campeón al otro lado de la cordillera.