El reproche de Marcelo Díaz a hinchas que insultaron a Herrera: "Es lamentable"

Marcelo Díaz rechazó las imágenes que muestran a hinchas de la Marea Roja insultando a Johnny Herrera en el partido contra Alemania.

"Sí me tocó ver el video ayer. Lo encuentro lamentable, que estos hinchas se graben insultando a un jugador de selección. No sé por qué lo harán", señaló.

El volante reflexionó que "en el fútbol siempre han existido jugadores que te pueden gustar y que no, que puedes insultar y que no. Pero ya grabarte para conseguir más seguidores, para conseguir más popularidad no tiene sentido".





"El fútbol siempre ha sido una forma de relajo para la gente que está muy estresada en su casa, ir al estadio, e insultar por todo lo que tiene contenido. Creo que usar cámaras para grabarte no me gusta", acusó.

Luego añadió que "no me gusta porque están insultando a un compañero, porque en este momento estamos representando a Chile y dando lo mejor de nosotros. Y que venga gente a tratarte mal cuando lo estás dando todo por el todo es lamentable".

En el video grabado por Mario Moreno, alias Chapulín, se muestra a un grupo de hinchas de la Roja descalificando duramente al portero en el calentamiento previo al duelo ante Alemania.