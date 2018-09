El renacer de Gonzalo Lama: "Estoy más feliz que nunca, aunque el ránking no sea el mejor"

Aunque no logró coronarse campeón, Gonzalo Lama completó en el Futuro 28 de España una de sus semanas más felices en el circuito, luego de dos años y medio en los que debió lidiar con distintas lesiones, en su muñeca y en la espalda, que incluso, le hicieron pensar en retirarse del tenis profesional, luego de la derrota ante Roberto Quiroz, en la serie de Copa Davis ante Ecuador.

"Los futuros de 25 no son para nada fáciles, sobre todo en España" comenta el deportista nacional, que la semana pasada, brilló en Madrid y ahora espera poder tener otra buena semana en Barcelona. "Estoy muy contento con mi desempeño, porque llevo poco tiempo desde mi retorno al circuito, por lo que estar ganando partidos tan pronto otra vez me ilusiona para lo que viene hacia adelante, y espero estar sano para seguir sumando ritmo y triunfos", añade desde España.

Lama, en diálogo con ADN, reconoce que los últimos años "han sido muy duros, más allá de lo físico, sobre todo en lo mental. Hay muchas cosas que la gente no sabe y estoy muy feliz de porder estar nuevamente compitiendo y haciendo lo que me gusta", señaló.

El "León", agrega en su renacer, que la edad para él no es tema. "Yo hago esto porque me gusta, porque me apasiona, y no por la opinión de los demás, por más que en algun momento me haya influido"

Retiro

El duro trabajo físico y mental de Gonzalo Lama, para volver a estar inmerso en el circuito, tuvo un punto de quiebre que pudo ser definitivo, en febrero pasado, cuando se reintegró al equipo chileno de Copa Davis, para disputar la serie frente a Ecuador en el Court Central Anita Lizana.

Lama enfrentó en el segundo singles al N°1 de Ecuador, Roberto Quiroz, ubicado casi 200 puestos en el ranking por sobre el nacional, cayendo en tres parciales por 6-3, 6-7 y 6-3 en casi tres horas de dura batalla. Y aunque el equipo chileno logró hacerse de la serie, Lama no celebró, al recrudecer sus molestias.

"Mucha gente no lo sabe, pero yo me tuve que operar de la espalda antes de la serie ante Ecuador", cuenta el tenista nacional, que calificó su experiencia en esa serie, como su momento mental más dificil. "Fue una derrota que me dolió mucho, y mas encima, después tuve que parar por mucho tiempo por otra lesión a la espalda", contó.

Lama estuvo a punto de abandonar el tenis después de ese partido, "porque más allá de lo físico, no tenía fuerzas para hacer muchas cosas, y seguir intentando en algo que me consumía muchas energías y no se me daba por las lesiones. Pero siempre están detrás la familia, los amigos, y mi cuerpo tecnico, que me empujó hacia adelante, y me motivaron para salir adelante", indicó.

A pesar de ese duro momento, el tenista nacional se mostró feliz de que Chile juegue el repechaje de Copa Davis. "Yo tengo que trabajar bastante para poder estar de nuevo en el equipo. Estoy consciente que hoy hay varios jugadores que pasan un mejor momento que yo, y voy a tener que trabajar muy fuerte para poder estar. Me gusta estar en el equipo, estoy consciente de que me gusta jugar por Chile, y siempre juego bien por Chile, asi que espero poder estar para la próxima", aseguró.

"Hoy estoy más felíz que nunca, a pesar de que el ranking no sea bueno, valoro mucho más las cosas, especialmente, el poder estar dentro de una cancha de tenis, compitiendo bien y sano. Se que tengo la calidad, no teniendo lesiones y con continuidad, sé que voy a llegar al nivel al que quiero llegar. Lo que me queda solo es seguir trabajando duro y construyendo desde cero", aseguró confiado el "León" Lama.