El radical cambio de Luciano Civelli: De refuerzo estrella de la 'U' a jardinero en Australia

Fue gran figura del Liberta de Paraguay que llegó a cuartos de final de la Copa Libertadores 2012, aquel torneo donde no pudieron avanzar más tras chocar ante la Universidad de Chile y quedar eliminados a manos de los azules mediante una infartante definición a penales.

En aquel partido, el argentino Luciano Civelli (31) fue un problema sin solución para la defensa azul, lo que llamó la atención de Jorge Sampaoli, entrenador de los azules, quien en ese partido se obsesionó con el trasandino, para que a las semanas Azul Azul lo comprara para la siguiente temporada.

Civelli llegó como estrella a los azules, pero una serie de lesiones nunca le permitió responder a las expectativas, terminando todo en la salida del volante después de dos años defendiendo la camiseta universitaria.

Ya de regreso en Banfield, Civelli se terminó de aburrir de las lesiones y se retiró de la profesión para irse a mochilear a Australia: "me fui seis meses a Australia en un viaje mochilero, necesitaba estar desocupado y como no tenía pareja era un viaje ideal para hacer", partió comentando a AS Chile.

"Fue una experiencia hermosa y terminé trabajando de jardinero levantándome a las cinco de la mañana y lo hice sin problema. Con un brasileño trabajábamos en jardinería para un australiano y los fines de semana para hacer un poco de actividad física repartía comida en bicicleta", agregó el volante.

Al finalizar, Civelli comentó que: "necesitaba desconectarme, irme lejos, estaba saturado del fútbol. En mi última lesión sentí alivio. Enojo por la situación pero yo sentía a la vez que me estaba sacando una mochila de encima, de que ya estaba. No quería más", cerró.





Imágenes gentileza: AS Chile.