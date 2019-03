El potente mensaje que Jorge Valdivia le envió a los árbitros

Jorge Valdivia fue determinante en su estreno con Colo Colo durante este campeonato, siendo clave en el triunfo por 2-0 ante Deportes Iquique.

Pero finalizado el cotejo, el volante albo le mandó un potente mensaje a los árbitros del torneo local.

"No me odien, no me vean como un enemigo. Estoy de acuerdo con que se deje jugar, estoy a favor de eso, pero cuántos jugadores hacen los reclamos que yo hice y no les sacan amarilla y a mí sí. Le quiero pedir a los árbitros que no guarden rabia y que disfruten el partido así como disfruto yo", sostuvo tajántemente el volante del Cacique.

En esa línea, añadió: "Me imagino que debe ser por lo que dije de Piero Maza. que fue elegido el mejor árbitro del torneo pasado, para mí Roberto Tobar es lejos el mejor en Chile y uno de los mejores de Sudamérica. En gustos no hay nada escrito. Que cuando lleguen que disfruten y no se preocupen de mí porque no me voy a preocupar de ellos".

Respecto al trabajo realizado por Mario Salas, Valdivia indicó que "el fútbol es para inteligente y gracias a Dios soy un agradecido de las características que tengo. Siempre discuten sobre la edad, pero el fútbol se juega con los pies y la cabeza, y mientras el cuerpo me de, voy a seguir demostrando que sigo siendo importante en cualquier equipo que esté", comentó

Finalmente, tuvo palabras sobre el triunfo ante el elenco nortino. "Falta mucho todavía para estar al 100, pero lo más importante es que ganamos. Pude contribuir con pases y un gol. Feliz por el equipo y el triunfo, Iquique vino a Santiago y le ganó a Católica", cerró.