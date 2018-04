El plan con el que Sampaoli pretendía vencer a Barcelona con la U en el Mundial de Clubes

Durante uno de los pasajes de la autobiografía "Mis Latidos" de Jorge Sampaoli, el casildense hace un especial repaso por su estadía en Universidad de Chile, reparando en uno de sus más importantes deudas: No poder enfrentar al Barcelona de Pep Guardiola.



En el texto, Sampaoli asevera que tras la Copa Sudamericana 2011 y posterior Copa Libertadores 2012 "el paso grande, el que yo quería dar, no lo dimos. Estaba convencido de que le ganábamos a cualquiera".



Sin embargo, lo curioso es que el plan para lograr aquello se basaba principalmente en que no se vendiera a Eduardo Vargas. Proyecto que confirmó Federico Valdés a Las Últimas Noticias.



"No era un problema de voluntad o de querer una gran venta para el club, era un jugador que ya no iba a tener más la cabeza en Chile. Quería ir a Europa, tal como le ocurrió a Sampaoli", sostuvo.