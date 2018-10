La ajustada victoria de la selección chilena frente a la escuadra de México fue aprovechada para las burlas en contra del cuadro norteamericano.



Una de las mofas más llamativas fue la que realizó FOX Soccer, que recordó un triste episodio que vivió el cuadro del Tri a manos de la Roja.



"Hey, a lo menos no fueron siete", puso la cuenta en Twitter del medio de comunicación, rememorando la paliza que le propinó Chile a México en la Copa América Centenario 2016.

Hey, at least it wasn't seven. 🇲🇽 pic.twitter.com/1Tsx9eRRlI