El perfil de Carlos "Discoteca" Núñez, nuevo refuerzo de Unión La Calera

Carlos Rodrigo Núñez, más conocido como el "Discoteca" por su activa vida nocturna en el pasado, arribó a Unión La Calera para reforzar la delantera y suplir la baja de Brian Fernández.



El ariete, de 26 años, llega proveniente del Liverpool uruguayo, club donde debutó profesionalmente en 2010. Posteriormente, jugó en Peñarol, Racing Club, Chiapas y Guaraní.



La fama le llegó de golpe tras una infancia llena de sacrificios, y según sus propias palabras a Réferi, "no fui profesional".



En su paso por Argentina, "Discoteca" fue apartado del primer equipo tras faltar a los entrenamientos y verse involucrado en polémicas.



Un sábado tenía un partido por la reserva de Racing, pero Núñez no llegó a jugar argumentando "dolores estomacales". Horas después se filtraron imágenes del jugador saliendo de una discotheque acompañado por dos mujeres.



Además, fue fotografiado con la mediática Mariana Antoniale en Argentina, mientras su pareja de ese entonces estaba embarazada. "Lo que pasó fue un desliz, se me nubló la cabeza y me dejé llevar", explicó en aquella ocasión.



Tras el impacto mediático, Núñez fue sondeado para participar en el Bailando de Marcelo Tinelli. "No puedo decir ni que no, ni que sí, está en puntos suspensivos. Se podría decir que hay interés en que esté en el show. Pero es algo que es muy lejano y no creo que se dé", manifestó luego de los rumores.



En Uruguay causó polémica hace algunos años al declarar en una oportunidad que "adentro del baile somos todos iguales". "Era muy chico, me gustaba salir con mis amigos. Tenía 20 años y me encontré con un entorno diferente", indicó.



Respecto a su apodo, Núñez señaló en enero de este año que "obviamente puede sonar simpático. Suena lindo, pero cuando está todo bien. Ahora, cuando no juegas o te lesionas, todo el mundo piensa que andas de joda".

En la Costanera de Carlos Paz, Loly y Discoteca Nuñez se esconden, menos de nosotros. Sigan negando... pic.twitter.com/5JbybgjeLb — ANTI BOTINERAS (@anti_boti) April 4, 2016

Anoche, Discoteca Nuñez yéndose con 2 #BotiGatos de Kika. Trio? Si alguien las reconoce nos vendría genial... pic.twitter.com/F9yMzyoGQz — ANTI BOTINERAS (@anti_boti) May 22, 2016