El penal de Gonzalo Jara que permitió el renacer de Huachipato

No hay caso con Gonzalo Jara. El defensa de la Universidad de Chile nuevamente fue protagonista de una jugada que perjudicó al elenco laico, ya que un remate golpeó en la mano del zaguero, lo que provocó que Patricio Polic decretara la pena máxima.



No obstante, en defensa del exjugador de Colo Colo, no fue él el responsable de la acción, puesto que Christian Vilches fue presionado durante la jugada, que terminó en el gol de Sepúlveda a los 56'.