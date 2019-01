El mundo del tenis lloró tras saber que Andy Murray se retira

Este jueves, el mundo del tenis recibió una noticia sorprendente: Andy Murray se retirará este 2019.

La intención del escocés es mantenerse hasta Wimbledon, pero aún no sabe si los dolores en su cadera le permitirán jugar hasta julio.

Por lo mismo, es altamente que en Australia dispute su último torneo, Gran Slam donde perdió cinco finales (2010, 2011, 2013, 2015 y 2016).

Nadie, entonces, quedó indiferente al anuncio del dos veces campeón de Wimbledon y exnúmero del mundo, porque recibió numerosas muestras de apoyo.

So sad to hear this 😥. A true champion. https://t.co/TSWoUI2vhR — Sloane Stephens (@SloaneStephens) 11 de enero de 2019

Andy, just watched your conference. Please don’t stop trying. Keep fighting. I can imagine your pain and sadness. I hope you can overcome this. You deserve to retire on your own terms, whenever that happens. We love you @andy_murray and we want to see you happy and doing well. 🙏 — Juan M. del Potro (@delpotrojuan) 11 de enero de 2019

If this is true, I tip my cap to @andy_murray ! Absolute legend. Short list of best tacticians in history. Unreal results in a brutal era ...... Nothing but respect here. I hope he can finish strong and healthy https://t.co/FZbwmvRC2r — andyroddick (@andyroddick) 11 de enero de 2019

My thoughts are with @andy_murray and I really hope we continue to see you fighting on court so you can retire on your own terms. Get well soon... Tennis is better with you. pic.twitter.com/0z1401hKXe — Kevin Anderson (@KAndersonATP) 11 de enero de 2019