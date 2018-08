El mundo del fútbol quiere ver a Arturo Vidal con la Blaugrana

Rocío Ayala, ADN

El entrenador de Barcelona, Ernesto Valverde, necesita un reemplazante en el mediocampo para Paulinho.

Y una de las opciones que maneja el cuadro culé es Arturo Vidal, que habría alcanzado un principio de acuerdo. Tras el anuncio de la prensa española, el mundo del fútbol mostró su pálpito sobre cómo le iría al Rey en el mismo equipo de Lionel Messi.

Uno de los jugadores históricos de Colo Colo se emocionó ante la noticia. Lizardo "el Chano" Garrido confesó que prefiere la liga inglesa, pero que le encantaría verlo vistiendo la camiseta del cuadro culé.

El actual técnico de Curicó Unido, Jaime Vera, quien fue clave en la formación del jugador en Colo Colo, e incluso se reunió con el chileno en Europa durante el verano, no se extrañó por el interés de un equipo de tal magnitud como el Barça porque, según el "Pillo" Vera, es uno de los mejores jugadores del mundo.

Es que los números lo avalan. En la última temporada, Vidal jugó 35 partidos en el Bayern Munich y anotó 6 goles, esto previo a la lesión de su rodilla que no le permitió seguir jugando.

En el global, en Alemania jugó 124 partidos, 97 de ellos como titular, marcó 22 goles y otorgó 14 asistencias. Además, solamente tiene una expulsión en los últimos 4 años, que fue ante el Real Madrid en un partido correspondiente a la Champions League.

Por su parte, José Salantay dirigió en la Selección sub 20 a Arturo Vidal. El ex entrenador no la ve fácil para el Rey y fue categórico: no creo que le acomode un club como el Barcelona.

El cuadro se coronó campeón de la Liga, la Copa del Rey y llegó a cuartos de final en la Champions League, tras ser eliminado por la Roma.