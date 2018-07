El motivo por el que se cayó el fichaje de Marcelo Larrondo en la U. de Conce

Pese a que Marcelo Larrondo estaba casi listo en la Universidad de Concepción, su fichaje se cayó a último momento debido a que el delantero no quiso realizarse exámenes médicos de prueba.



Así lo confirmó el presidente del campanil Mario Rodríguez en conversación con el CDF, donde señaló que "él no quiso venir a los exámenes, que eran una prueba. Nos dijo que estaba bien y que no la necesitaba".



"Aparentemente está sano Larrondo, pero no juega hace casi un año y en ponerse a punto para poder jugar quizás iba a tardar uno o dos meses. No nos podíamos arriesgar", agregó el timonel.



Cabe recordar que el ariete ha sufrido múltiples lesiones desde que arribó hace dos años a River Plate, por lo que no ha podido jugar con continuidad ni repetir el rendimiento goleador que tuvo en Rosario Central.