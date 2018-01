El Mónaco compró a delantero italiano de 16 años en 25 millones de euros

El Mónaco ganó la pulseada por Pietro Pellegri y se quedó con la joya italiana de 16 años tras pagar 25 millones de euros.



"Trabajaré duro para convertirme en un futbolista importante del club", dijo el delantero en su llegada al elenco francés.

"No me interesa el dinero, solo quiero jugar y disfrutar. Si alguien me hubiese dicho hace un año que estaría dejando el Genoa para ir al Mónaco, hubiese pensando que era un sueño, pero ese sueño se ha hecho realidad", agregó.



Pellegri alcanzó a jugar tan solo 10 partidos con el Genoa, donde convirtió tres goles.