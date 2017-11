El Milan está bajo la lupa de la UEFA y podría ser excluido de la Europa League

El AC Milan no atraviesa un buen momento pese a liderar su grupo en la Europa League; marcha séptimo en la Serie A y podría ser eliminado del torneo europeo por no cumplir con el 'Fair Play' financiero.



Los Rossoneri son investigados por la UEFA tras el gasto de 200 millones de euros para reforzar al equipo y por el traspaso de poderes de Fininvest (empresa de Berlusconi dueña del Milan) y la compañía china Rossoneri Sport Investment Lux por 740 millones de la misma moneda.



Según Marca, las operaciones del cuadro italiano estarían basadas en éxitos deportivos, incluyendo una futura presencia en la Champions League como principal aval, algo que no garantiza en absoluto la solvencia económica del proyecto.



Además, en los últimos días The New York Times aseguró que la supuesta empresa minera de Yonghong Li (actual dueño del Milan) no está a su nombre y que desde China desconocen al empresario como un hombre de negocios en su país.