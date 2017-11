El Milan despide a Montella y anuncia a Gattuso como nuevo DT

El AC Milan anunció que Vincenzo Montella no va más como DT del club y puso fin al contrato del italiano en la banca.



En su reemplazo el cuadro "Rossoneri" optó por Gennaro Gattuso, quien jugó en el Milan durante las temporadas 1999-2012 y actualmente se desempeñaba como estratega en las inferiores del club.



"El AC Milan anuncia haberse separado del entrenador Vincenzo Montella. Estamos muy agradecidos con el Sr. Montella y su personal por todo el trabajo realizado hasta el día de hoy, su compromiso y profesionalismo. La gestión del primer equipo se confía a Gennaro Gattuso", señaló el club en un comunicado.



