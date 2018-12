El mensaje que Mario Salas le dedicó al pueblo mapuche en su llegada a Colo Colo

En el cierre de su presentación en Colo Colo, Mario Salas respondió a la pregunta de un periodista del diario La Cuarta sobre la importancia de llevar a un mapuche como escudo y la situación de conflicto en La Araucanía.

En primera instancia, el Comandante reconoció que no había profundizado en el tema, aunque precisó que "me he enterado este último tiempo del caso Catrillanca".

"El pueblo mapuche merece un estatus distinto y una posición distinta a la que tienen en nuestra sociedad. Esto parte por un tema cultural y educacional, no en el pueblo mapuche, sino en todos nosotros, los chilenos", manifestó.

Para Salas, los pueblos originarios "tienen un reconocimiento que en el pueblo peruano se hace patente y a diario. Aquí también lo deberían tener".

Finalmente, el flamante técnico de Colo Colo bromeó con el reportero a propósito de los libritos "Vida Afectiva y Sexual" que publicaba La Cuarta. "Deberían sacar ahora unos libritos del pueblo mapuche", lanzó.

Te puede interesar: Revelan más de una hora de imágenes tras el homicidio de Camilo Catrillanca