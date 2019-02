El mensaje que Charles Aránguiz le dedicó a Alexis Sánchez y Arturo Vidal

Tras la dolorosa eliminación del Bayer Leverkusen de Europa League, la concentración de Charles Aránguiz ahora se enfocará en lo que es la Bundesliga y la Copa América junto a la selección chilena.

En ese contexto, el volante del cuadro alemán habló con Fox Sports y decidió mandarle un mensaje a sus compañeros en la Roja que no están viviendo un gran presente en sus respectivos equipos: Alexis Sánchez y Arturo Vidal.

"Son jugadores importantes y no se les va a olvidar a jugar de un día para otro. Si Arturo y Alexis no juegan todos los partidos no afecta, cuando llegan a Chile se sienten muy cómodos, en casa, así que yo que los conozco no me preocupa", sostuvo el mediocamista

Sobre el grupo que le tocó al combiando criollo en el torneo continental, junto a Uruguay, Ecuador y Japón, indicó: "Será difícil. Todos los equipos son muy fuertes en esa instancia. Hay que estar concentrados los 90 minutos porque una chance que te deja el rival se pierde un partido, esperemos que el grupo que llegue esté al 100".