El mensaje del presidente de River Plate al de Boca: "Vení a jugar, no somos tan buenos"

Con dureza se expresó el presidente de River Plate, Rodolfo D'Onofrio, en relación a su par en Boca Juniors, Daniel Angelici, a raíz de la posición del cuadro xeneize con respecto a la final de la Copa Libertadores.



El mandamás de los millonarios le puso presión al timonel del cuadro rival, indicando que actúa no bajo sus principios.



"Demostrémosle al mundo que unos pocos no nos pueden vencer. Que la gente de Seguridad puede dar garantías. Demostrémosle al mundo que podemos. Lo pido encarecidamente: Angelici, ven a jugar, ven a jugar. No somos tan buenos, jueguen, nos pueden ganar. Si el presidente de Boca me está escuchando. Vení a jugar, respeta tu palabra. Basta de presentar carillas, no inventes más nada. Hay que tener valores", sostuvo.



D’Onofrio le recomendó algo más al presidente de Boca, ya que le pidió que "no le hagas caso a los que te están diciendo que tienes que hacer esto. No inventes más nada. No sigas generando páginas de abogado que de nada sirven. Hay que tener valores en la vida. Yo no tengo ni más ni menos que nadie: hablo de mi querido país. Basta de este papelón. Realmente siento dolor, un dolor inmenso".