El mensaje de Alexis tras su ausencia en el United por lesión

Alexis Sánchez se ausentó de la derrota del Manchester United ante el Brighton en la ultima fecha de la Premier League debido a problemas físicos.



El mismo día de la caída de los "Diablos Rojos", el delantero presentó su nueva línea de ropa y las críticas de los hinchas no se hicieron esperar, acusando al tocopillano de estar más preocupado de la moda que del equipo.



No obstante, este martes el chileno salió al paso de sus detractores y se mostró en Old Trafford después de la práctica. "Entrenando para volver pronto. Vamos United", publicó en una de sus historias de Instagram.