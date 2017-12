El lugar donde Esteban Paredes mantiene la cabeza fría

Esteban Paredes terminó el año celebrando un título con Colo Colo. Pero el camino no fue fácil y, cuando las cosas se complicaban, recurrió a los amigos de toda la vida para mantener la cabeza fría y no perder de vista el objetivo: ser campeón con los albos.

Cuando lo suspendieron por dos fechas por un bullado encontrón con el árbitro Patricio Polici, el tercer goleador histórico de Colo Colo llamó a Sergio Malbrán, exgoleador de Regional Atacama, y le pidió que se consiguiera un lugar tranquilo donde descansar y alejarse de la polémica.

Trabajador de la minería en Copiapó, Malbrán consiguió una cabaña en la playa de Bahía Inglesa para refugiarse junto a los suyos.

"En el verano estuvimos en Playa La Virgen y fue lo mismo, a Esteban le gusta disfrutar en familia, ahí en la arena sin grandes lujos. Acá no hablamos de fútbol, él en las mañanas entrena y no nos comentaba nada más", dijo a La Cuarta.

El amigo del goleador también se dio tiempo para recordar cuando lo conoció en Puerto Montt y vislumbró un buen futuro para el entonces recién llegado. "Siempre pensé que llegaría a Colo Colo, pero como el 10 del equipo y no como delantero. Ese era su puesto y su juego era increíble. Apenas lo vi en Puerto Montt le dije al técnico (Sergio Nickiporuk) ‘este cabro de mierda es muy bueno’, y no me equivoqué", contó.