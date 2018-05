El Liverpool suma a su segundo refuerzo y ficha a Fabinho

El Liverpool dio vuelta la página de la final perdida ante el Real Madrid y ya presentó a su segunda incorporación para la próxima temporada: Fabinho.



El volante, de 24 años, arribó a los "Reds" proveniente del Mónaco y se sumará a Naby Keïta (ex Leipzig), que fue comprado por los de Anfield en el mercado anterior, pero recién se pondrá a las órdenes de Jürgen Klopp en la segunda parte del año.



"Las incorporaciones nos dan nuevas oportunidades y estoy emocionado. Fabinho puede jugar en muchas posiciones, de 6, de 5 y de 2. Es un futbolista fantástico", señaló Klopp sobre el brasileño.



El cuadro inglés ya desembolsó 110 millones de euros en los dos fichajes ($60 Keita y $50 Fabinho), mientras se especula con el inminente arribo de Nabil Fekir (Olympique de Lyon) y un sondeo por Alissson Becker (Roma).

