El Liverpool denunció a Salah por usar el celular mientras manejaba

El Liverpool denunció a Mohamed Salah. Sí, tal cual. El cuadro inglés prestó ayuda a la policía local, luego de la viralización de las imágenes donde el egipcio aparece ocupando su celular mientras manejaba en las afueras de Anfield.



"El club, después de hablar con el jugador ha dado parte a la Policía de Merseyside de las imágenes y las circunstancias que rodearon su grabación. Hemos hablado con el jugador y cualquier seguimiento posterior se tratará internamente", expresó el vocero de los "Reds".



Por su parte, la Policía de Merseyside señaló: "Hemos tenido conocimiento de un video en que se muestra a un futbolista usando un teléfono móvil mientras conduce. Esto ha sido pasado al departamento correspondiente".



Cabe señalar que la conducta de "Mo" es castigada en el Reino Unido con la pérdida de hasta seis puntos en el carnet de conducir. Además, arriesga una multa de 200 libras, cifra que ronda los $170.000.

ℹ️ We have been made aware of a video believed to show a footballer using a mobile phone whilst driving. This has been passed to the relevant department. Thanks for letting us know 👍