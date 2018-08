El Leeds United comenzó con todo la Championship en busca del ascenso y se encuentra como líder del torneo con 13 unidades tras cosechar cuatro triunfos y un empate.



En las últimas horas, el equipo dirigido por Marcelo Bielsa sumó un nuevo refuerzo para la ofensiva y anunció la incorporación de Isaiah Jay Brown.



El delantero, de 21 años, que cuenta con pasos por las selecciones menores de Inglaterra, llega en calidad de préstamo proveniente del Chelsea.

✍️ | Leeds United are pleased to announce the signing of @izzyjaybrown from Premier League side Chelsea on a season-long loan deal