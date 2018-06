El lamento de la prensa peruana tras la dura derrota ante Dinamarca

Sólo dolor hay por estas horas en Perú tras la dura derrota sufrida ante Dinamarca en su estreno mundialista.

Pese a que los incaicos dominaron gran parte del encuentro y se propiciaron múltiples oportunidades de gol, fueron incapaces de embocarla adentro del arco, como si lo hizo su rival.

Dado este motivo, es que en la prensa peruana sólo hubo lamentos a la hora de catalogar lo realizado por su equipo.

El Bócon tituló: "Dolor peruano en el debut ante Dinamarca", sosteniendo que los del Rimac fueron superiores y merecieron irse con mucho más que una derrota.

"Veo una y mil veces la repetición del encuentro y se me viene a la mente una frase que este grupo hizo que no la recuerde más: jugamos como nunca y perdimos, aunque ya no sea 'como siempre'. El penal de Christian Cueva pudo cambiar toda la historia, pero falló. Y falló en un momento clave, a solo cinco minutos de finalizar la primera etapa", sostuvieron en parte de la nota.

Por su parte, El Comercio expuso que "la selección de fútbol de Dinamarca venció 1-0 a Perú con gol de Yussuf Poulsen, en un desafortunado regreso al Mundial después de 36 años del elenco nacional, que desperdició un penal cuando el marcador estaba en blanco".