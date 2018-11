El lamento de Kudelka: En los partidos definitorios siempre nos costó y este fue uno más

Con una dura autocrítica se expresó el técnico de Universidad de Chile, Frank Kudelka, tras el amargo empate contra Iquique que provocó que los azules se despidieran del título.



El trasandino sostuvo que "había que ganar el partido y no generamos ninguna ocasión de gol. Creo que el nerviosismo hizo mella. Nosotros siempre fuimos en esta etapa promisoria para llegar a esperanzarnos un equipo práctico, sin destellos, pero con la practicidad de la búsqueda, de la intención y hoy no lo fuimos".



Para el estratega, el hecho de pelear por un cupo en la Copa Libertadores es positivo en cuanto hasta hace poco los azules solo se ilusionaban con la Copa Sudamericana, pero "a mí no me alcanza. Está bueno, esperemos mejorar en el otro partido, pero hoy había que ganar y no lo hicimos".



Kudelka descartó que el nivel del equipo haya bajado tanto, puesto que si bien "no jugamos bien realmente, hay momentos en que hay que estar a la altura de las circunstancias y hoy no estuvimos. No quiere decir que lo hagamos a propósito, pero mayoritariamente desde que estoy yo y porque vi los partidos de antes, los definitorios nos costó, para decirlo de alguna forma. Nos costó resolverlos y este fue uno más, lamentablemente".