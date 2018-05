El lamento de Jorge Valdivia tras el partido: "Me trataron de viejo"

Jorge Valdivia fue la principal figura de Colo Colo en la victoria por Copa Libertadores ante Delfín en el estadio Jocay de Manta, Ecuador.

El buen desempeño del Mago se vio reflejado en sus estadísticas, ya que según el centro de datos Opta, el enganche ganó 30 duelos individuales y tuvo un 91 por ciento de efectividad.

Esto lo convierte en el mayor registro desde 2013, logrando 10 enfrentamientos uno contra uno que cualquier otro jugador.

Sin embargo, el volante de 34 años se quejó tras el partido y disparó: "Esto es un tapabocas a todos los que me critican por la intensidad y la edad. Me entregué al máximo. Me trataron de viejo, que no tenía intensidad".

"Si jugamos de la forma que lo hicimos hoy, concentrados y dispuestos, tenemos que estar tranquilos. Con esa entrega, lucha y fútbol, que pase lo que pase. Es nuestra intención clasificar, pero si pasa lo contrario, tendremos que quedar tranquilos porque hicimos todo lo posible", puntualizó.