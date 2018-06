El lado B del adiós de Canales

As Chile

Gustavo Canales dijo adiós oficialmente al fútbol en Santa Laura, el lugar en el que su carrera despuntó. Lo hizo ante un gran marco de público simpatizante de Universidad de Chile y Unión Española, y también ante grandes estrellas de ambos clubes.

En esa línea, el partido tuvo curiosidades, como el hecho de que Unión Española salió a jugar el segundo tiempo con 12 en cancha. Sólo hasta que el cuarto árbitro se percató, el juez detuvo el partido para que saliera uno, y el escogido fue el actual DT de la Unión Española, Martín Palermo. “Le dije a Gustavo que se iba a notar”, dijo el argentino entre risas.

Talento intacto

Hablando de Palermo, el ex atacante de Boca Juniors anotó dos tantos en los que demostró que su calidad sigue intacta, primero con una gran definición y luego ganándole a la defensa rival con un potente cabezazo tras un centro de Raúl Estévez. “Me quería robar la despedida”, señaló a modo de broma el propio Canales tras el duelo.

Pero no fue el único que mostró su calidad, porque en el arco su ayudante técnico, Roberto Abbondanzieri, mostró todo el timming de un portero de experiencia, con dos salidas a cortar notables. Lamentablemente en la tercera el físico ya no le respondió y terminó en gol del rival.

Extintores en el entretiempo

Gustavo Canales jugó el primer tiempo con la camiseta de la U y el segundo con la de Unión Española. En el entretiempo la barra de los hispanos utilizó extintores para recibir al ex atacante, lo que generó una densa polvareda en el campo, que retrasó el inicio del segundo tiempo.

Canales en su estilo

Tres tantos anotó en su despedida Gustavo Canales, dos con la camiseta de la U y uno más con la de la Unión. En los tres definió muy bien, en el estilo que lo caracteriza, aunque sus compañeros lo ayudaron. “Me dejaron sólo para que definiera, si no, no los hacía. Son muy buenos amigos”, señaló a modo de broma tras el partido el ex delantero.

Figuras del fútbol

Marcelo Díaz fue lejos el más ovacionado en la presentación del equipo, detrás de Canales, obviamente. Le siguió Charles Aránguiz, en un equipo que contó con Eduardo Vargas y Leonardo Valencia, entre otras figuras destacadas. En la Unión, en tanto, además de los mencionados estuvieron actuales jugadores del primer equipo, como Sebastián Jaime y Pablo Aránguiz.