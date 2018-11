El insólito escudo de elenco peruano que está a un paso de ascender a Primera División

El club Molinos El Pirata FC los últimos días ha ganado gran notoriedad no sólo en Perú, si no que en Sudamérica y parte del mundo, y no precisamente por su clasificación a la etapa final de la copa de su país, sino más bien por el escudo que usa en su camiseta, la que se ha convertido en viral en redes sociales.

Haciendo honor a su nombre, la delegación del elenco incaico optó por usar la cara del actor Johnny Depp, en su interpretación de Jack Sparrow en la película Piratas del Caribe, exclusivos de la marca Walt Disney.

Por su lado, Piratas disputa el ascenso a Primera División de Perú junto a UDA de Huancavelica, Alianza Universidad de Huánuco y Santos FC de Ica, con quienes jugará un cuadrangular.

No hay certeza aún si el equipo incaico cuenta los derechos por parte de Walt Disney para usar la imagen.